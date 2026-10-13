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Жало, которое не останавливается: ученые раскрыли секрет пчелиного мини-насоса

Пчелиное жало после укуса может превратиться в автономную систему доставки яда. Даже оставшись в коже и отделившись от насекомого, оно продолжает двигаться, проникать глубже в ткани и закачивать отравляющее вещество.

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