Видновские врачи больше выходили новорожденного весом 650 граммов

В Видновский перинатальный центр по скорой помощи поступила женщина на 27-й неделе беременности с высоким артериальным давлением и тяжелой преэклампсией — осложнением, при котором нарушается сосудистая функция.
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