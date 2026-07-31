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Видновские врачи больше выходили новорожденного весом 650 граммов

Видновские врачи больше выходили новорожденного весом 650 граммов

В Видновский перинатальный центр по скорой помощи поступила женщина на 27-й неделе беременности с высоким артериальным давлением и тяжелой преэклампсией — осложнением, при котором нарушается сосудистая функция.

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