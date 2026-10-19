В 2025 году малый и средний бизнес заплатил в бюджет 13 трлн рублей. Для сравнения, нефтегазовые доходы федерального бюджета были в полтора раза меньше, 8,5 трлн рублей (ссылка).
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