В Забайкальском крае общественники и наркополицейские призвали молодежь к трезвому образу жизни

В Чите в рамках акции «Призывник» член Общественного совета при краевом УМВД и представитель Управления по контролю за оборотом наркотиков провели для студентов «классный час» о пользе здорового образа жизни.
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