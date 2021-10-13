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В Забайкальском крае общественники и наркополицейские призвали молодежь к трезвому образу жизни

В Чите в рамках акции «Призывник» член Общественного совета при краевом УМВД и представитель Управления по контролю за оборотом наркотиков провели для студентов «классный час» о пользе здорового образа жизни.

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