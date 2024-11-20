Плохие новости из Курской области. Пошло добивание. "Искандеры" свистели без продыху

ТГ

Татьяна Гусева

Каждое такое сообщение лишает меня жизни на какое-то время. Я, конечно, не паникую, и верю в нашу победу, но даже временное ухудшение наших позиций на фронте больно отдаётся в моём сердце. Молюсь за вас ребята!