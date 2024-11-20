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Царьград

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Плохие новости из Курской области. Пошло добивание. "Искандеры" свистели без продыху

Плохие новости из Курской области. Пошло добивание. "Искандеры" свистели без продыху

Приграничная зона в Курской области остаётся самой горячей точкой конфликта России и Украины. И оттуда приходят плохие новости.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Каждое такое сообщение лишает меня жизни на какое-то время. Я, конечно, не паникую, и верю в нашу победу, но даже временное ухудшение наших позиций на фронте больно отдаётся в моём сердце. Молюсь за вас ребята!
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15 час.
АБ
Александр Б
&quot;Плохие новости из Курской области. Пошло добивание. &quot;Искандеры&quot; свистели без продыху.&quot;.  То есть, добивают противника, &quot;Искандеры&quot; свистели без перерыва - и это плохие новости? Ты на кого работаешь? Хотелось бы верить, что ты просто безграмотная бестолочь.
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35 мин.

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