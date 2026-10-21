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Харри Кейн совершил результативное действие в 11-м матче подряд. Сегодня нападающий «Баварии» ассистировал Альфонсо Дэвису в игре с « Арсеналом » в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:1, первый тайм).