Двух девочек-подростков, разгромивших ларек в Заднепровском районе, поймали правоохранители

Однако родители хулиганок сами подали заявление в полицию на владельца торгового павильона Полиция установила личность двух девочек-подростков, которые набросились на торговый павильон на улице Гастелло в Смоленске.
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