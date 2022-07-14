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Джерри Уэст: «Обмен Дюрэнта не состоится. За него невозможно дать полноценную компенсацию»

Легендарный игрок и управленец НБА Джерри Уэст высказал свое мнение по ситуации с форвардом «Нетс» Кевином Дюрэнтом, который выразил желание сменить команду.

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