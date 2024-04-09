Девочку без сознания и со следами уколов нашли на мусорке в Москве

В Москве нашли возле мусорных баков семиклассницу без сознания и со следами уколов, сообщил SHOT. По данным телеграм-канала, 14-летняя девочка ушла из дома в Люберцах вечером в воскресенье и перестала выходить на связь.
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