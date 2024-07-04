Повезло, что не тронул кота: в Приморье тигр убил собаку

Жители Приморского края в очередной раз сталкиваются с хищными животными. В городе Лучегорске тигр вышел к частному дому и растерзал собаку, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал «Приморье | Онлайн».
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