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Повезло, что не тронул кота: в Приморье тигр убил собаку

Повезло, что не тронул кота: в Приморье тигр убил собаку

Жители Приморского края в очередной раз сталкиваются с хищными животными. В городе Лучегорске тигр вышел к частному дому и растерзал собаку, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал «Приморье | Онлайн».

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