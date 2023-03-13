Василий Капельник: почему 13 марта нужно принести в дом ветку можжевельника

Церковь почитает 13 марта память священномученика Арсения, митрополита Ростовского, блаженного юродивого Николая Псковского, сумевшего, по преданию, отвратить Ивана Грозного от кровавой резни в Великий пост, а также преподобного Василия Исповедника.