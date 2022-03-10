Бэкстрем – 2-й игрок в истории после Овечкина, набравший 1000 очков за «Вашингтон»

Никлас Бэкстрем набрал 1000-е очко в НХЛ в игре против «Эдмонтона» (3:4 ОТ). Нападающий «Вашингтона» забил гол и сделал передачу.

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