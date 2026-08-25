Украина выбивает турецкий торговый флот: «Мадьяр» юродствует, Эрдоган молчит, вдовы моряков рыдают Почему Анкара разрешает киевским беспилотникам пиратствовать в Черном море Светлана Гомзикова Фото: Antonio Sempere / Keystone Press Agency / Global Look Press Материал комментируют: Алексей Образцов Киев продолжает наносить удары по торговым судам в Черном море.
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