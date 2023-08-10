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На пыльном заводе, на который поступали жалобы, обнаружили нарушения

Руководству «Еврогранита» внесли представление прокуратуры, виновника пыльных бурь в Медвежьегорске привлекли к ответственности На щебеночном заводе в Медвежьегорском районе, на который поступали жалобы от местных жителей, обнаружили нарушения.

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