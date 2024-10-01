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"Задёргались, как крысы": Поплавскую вызвали на допрос после обвинений в адрес "бородатых барыг"

"Задёргались, как крысы": Поплавскую вызвали на допрос после обвинений в адрес "бородатых барыг"

Фото: Nikolay Gyngazov/Globallookpress Яну Поплавскую вызвали на допрос после обращения к Белоусову с просьбой взять на контроль дело командира "Белого".

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Комментарии
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Александр Пятнистый
если бы так- &quot;чему там болэт- кост&quot;)))) А такое не болит и не сотрясается и не портится
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16 мин.
Александр Пятнистый
Серега, а что, Шойгу не знал обо всех &quot;делишках&quot; подчиненных? Ты как считаешь? Рыба то гниет с головы... Да и грешков за шойгу столько, что в пору его рядышком с теми усадить
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15 мин.
Александр Пятнистый
Тут не СМЕРШ нужен, а НКВД во всей своей красе. Кстати, СМЕРШ- выходец из НКВД. Почитайте историю. И помните, что НКВД в то время это и пожарные и ГАИ и милиция и контрразведка и внешняя разведка и ГУГБ НКВД, и еще много чего, что в купе отвечало головой за безопасность Страны.
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11 мин.

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