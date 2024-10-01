"Задёргались, как крысы": Поплавскую вызвали на допрос после обвинений в адрес "бородатых барыг"

Александр Пятнистый если бы так- "чему там болэт- кост")))) А такое не болит и не сотрясается и не портится

Александр Пятнистый Серега, а что, Шойгу не знал обо всех "делишках" подчиненных? Ты как считаешь? Рыба то гниет с головы... Да и грешков за шойгу столько, что в пору его рядышком с теми усадить