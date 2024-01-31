Режиссер Михалков рассказал об «израильской ловушке» для Аллы Пугачевой

Режиссер Никита Михалков выразил свою точку зрения на тему звезд, покинувших Россию. В интервью ТАСС он поделился мнением, что артисты подобного уровня, как Алла Пугачева, которая уехали жить в Израиль, попала в так называемую «израильскую ловушку».