Режиссер Михалков рассказал об «израильской ловушке» для Аллы Пугачевой

Режиссер Никита Михалков выразил свою точку зрения на тему звезд, покинувших Россию. В интервью ТАСС он поделился мнением, что артисты подобного уровня, как Алла Пугачева, которая уехали жить в Израиль, попала в так называемую «израильскую ловушку».
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