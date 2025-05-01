Новости внутренней и внешней политики в России

Член Совета Федерации России Алексей Пушков проинформировал о том, что лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп оказался вынужден изменить свою точку зрения по поводу бушующего на украинской территории противостояния.