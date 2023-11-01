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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани четыре человека пострадали в ДТП с "Волгой" и ВАЗ-2110

В Рязани четыре человека пострадали в ДТП с "Волгой" и ВАЗ-2110

Авария произошла на Промышленной улице днем во вторник, 31 октября. Предположительно, 62-летний мужчина за рулем "Волги" врезался в ВАЗ-2110, за рулем "десятки" был 57-летний водитель из Рыбновского района.

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