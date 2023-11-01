В Рязани четыре человека пострадали в ДТП с "Волгой" и ВАЗ-2110

Авария произошла на Промышленной улице днем во вторник, 31 октября. Предположительно, 62-летний мужчина за рулем "Волги" врезался в ВАЗ-2110, за рулем "десятки" был 57-летний водитель из Рыбновского района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии