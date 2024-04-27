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«Новые люди» предложили создать День защиты животных

«Новые люди» предложили создать День защиты животных

Депутаты фракции «Новые люди» предложили создать в России памятную дату — День защиты животных. Такой законопроект депутаты направили в Правительство (документ есть в распоряжении «Парламентской газеты»).

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Комментарии
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валерий наследованный
А &quot;День защиты ОТ! животных&quot;-они не собираются учинить?А то выгуливают собак без намордников,они гадят всю зиму,а потом по весне вся эта бяка вытаивает и ходишь по скверу как по минному полю..Пусть издают закон чтобы штрафы накладывали за несоблюдение таких вот простых норм..И гуано пусть собирают в пакетики и домой относят..
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