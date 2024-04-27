«Новые люди» предложили создать День защиты животных

валерий наследованный

А "День защиты ОТ! животных"-они не собираются учинить?А то выгуливают собак без намордников,они гадят всю зиму,а потом по весне вся эта бяка вытаивает и ходишь по скверу как по минному полю..Пусть издают закон чтобы штрафы накладывали за несоблюдение таких вот простых норм..И гуано пусть собирают в пакетики и домой относят..