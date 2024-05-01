Жителям Мурманской области напомнили о правилах поведения в лесах

В преддверии майских праздников Министерство природных ресурсов Мурманской области напомнило жителям о важности соблюдения правил поведения на природе, нарушение которых может привести к серьезным штрафам.
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