Украина попросила у ЕС более миллиарда евро из-за угрозы вторжения российских войск

В своем обращении к Евросоюзу с просьбой оказать дополнительную финансовую помощь украинская сторона отмечает, что изо всех сил пытается выполнять свои обязательства и сталкивается при этом с угрозой потенциального вторжения российских войск.
В своем обращении к Евросоюзу с просьбой оказать дополнительную финансовую помощь украинская сторона отмечает, что изо всех сил пытается выполнять свои обязательства и сталкивается при этом с угрозой потенциального вторжения российских войск.
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