Джинсы Карлсена, из-за которых произошел скандал на ЧМ, продали на аукционе

Шестнадцатый чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен из Норвегии, который ранее стал участником скандала на чемпионате мира по рапиду из-за своих джинсов, сообщил в соцсети X (бывшая Twitter)*, что они были проданы на аукционе за более чем 30 тысяч долларов.