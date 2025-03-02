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Джинсы Карлсена, из-за которых произошел скандал на ЧМ, продали на аукционе

Джинсы Карлсена, из-за которых произошел скандал на ЧМ, продали на аукционе

Шестнадцатый чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен из Норвегии, который ранее стал участником скандала на чемпионате мира по рапиду из-за своих джинсов, сообщил в соцсети X (бывшая Twitter)*, что они были проданы на аукционе за более чем 30 тысяч долларов.

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