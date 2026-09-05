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Тамбиев об 1:2 от «Автомобилиста»: «Не справились с нервозностью, пропустили 2 необязательных гола, необязательное удаление. После тайм-аута выглядели иначе, немного не хватило реализации»

Главный тренер « Динамо » Леонид Тамбиев высказался о поражении от « Автомобилиста » в FONBET КХЛ (1:2).

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