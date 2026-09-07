Формула на века: как Сергей Уваров огнь Просвещения остужал

240 лет назад, 5 сентября 1786 года, родился Сергей Уваров, чья знаменитая триада в XIX веке станет идеальной формулой русского единства.
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