🏗️ В Севастополе строительная компания оставила без жилья более 20 семей Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав севастопольцев.
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🏗️ В Севастополе строительная компания оставила без жилья более 20 семей Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав севастопольцев.