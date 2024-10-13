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Трамп: третья мировая война может начаться в ближайшие месяцы

Трамп: третья мировая война может начаться в ближайшие месяцы

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил тревогу, что из-за действий управляющих Соединёнными Штатами демократов в течение ближайших четырёх месяцев может начаться третья мировая война.

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