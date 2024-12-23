Турция начала строительство космодрома в Сомали Турция приступила к постройке космодрома на территории Сомали.
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Турция начала строительство космодрома в Сомали Турция приступила к постройке космодрома на территории Сомали.
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