«Доконает меня эта работа, конечно». Загитова записала влог о произвольных программах женщин на чемпионате России

Влог посвящен произвольным программам женщин на чемпионате России по фигурному катанию в Омске. Загитова пообщалась после прокатов с Софьей Акатьевой, Ксенией Синицыной, Дарьей Садковой, Анной Фроловой, Аделией Петросян, Алиной Горбачевой.
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