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Вхождение в состав России поддержали около 98% жителей ЛНР и почти 100% жителей ДНР

Вхождение в состав России поддержали около 98% жителей ЛНР и почти 100% жителей ДНР

Стали известны итоги голосования на референдумах о вхождении в состав России. По результатам обработки 100% бюллетеней в Луганской Народной Республике за присоединение к РФ проголосовали 98,42% граждан, в Донецкой Народной Республике — 99,23%.

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