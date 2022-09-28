Вхождение в состав России поддержали около 98% жителей ЛНР и почти 100% жителей ДНР

Стали известны итоги голосования на референдумах о вхождении в состав России. По результатам обработки 100% бюллетеней в Луганской Народной Республике за присоединение к РФ проголосовали 98,42% граждан, в Донецкой Народной Республике — 99,23%.
Стали известны итоги голосования на референдумах о вхождении в состав России. По результатам обработки 100% бюллетеней в Луганской Народной Республике за присоединение к РФ проголосовали 98,42% граждан, в Донецкой Народной Республике — 99,23%.
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