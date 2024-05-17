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Politico: в НАТО считают, что рано или поздно направят войска на Украину

Politico: в НАТО считают, что рано или поздно направят войска на Украину

Представители НАТО считают, что рано или поздно перебросят свои войска на Украину для поддержки ВСУ. Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на чиновника из одной из стран Североатлантического альянса.

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Комментарии
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Михаил Кравец
Решили подохнуть не известно за, что и за, кого... Ну Россия готова! А они
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