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Царьград

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Система контроля провалилась в Европе и теперь туристов ждут огромные очереди

Система контроля провалилась в Европе и теперь туристов ждут огромные очереди

Девять стран Европы отложили запуск биометрической системы из-за двухчасовых очередей в аэропортах.Девять европейских стран, включая Францию, Германию, Италию и Грецию, временно отказались от полноценного запуска новой биометрической системы контроля на границах.

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