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Царьград

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Атака дронов на Смоленскую область: возгорание на энергокомплексе ликвидируют

Атака дронов на Смоленскую область: возгорание на энергокомплексе ликвидируют

В Ярцевском районе Смоленской области в результате атаки украинских дронов произошло возгорание на объекте топливно-энергетического комплекса.

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