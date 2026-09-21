Что нужно знать о Летове-художнике

Искусствовед Дмитрий Хворостов — о юннатском детстве Летова, о том, почему в его коллажах и песнях так много цветения, гниения и котят, как обращение к природе стало для него актом духовного сопротивления в 90-х и не опасно ли «музеефицировать» главного русского панка.