Что нужно знать о Летове-художнике

Искусствовед Дмитрий Хворостов — о юннатском детстве Летова, о том, почему в его коллажах и песнях так много цветения, гниения и котят, как обращение к природе стало для него актом духовного сопротивления в 90-х и не опасно ли «музеефицировать» главного русского панка.
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