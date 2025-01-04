Токаев на встрече с генсеком ШОС Ермекбаевым заявил об уникальности организации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с генеральным секретарём Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурланом Ермекбаевым, в ходе которой отметил уникальность и огромный потенциал данной организации.
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