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Фетисов о возможном возвращении России: «Почему нас вообще выгоняли? Я не услышал извинений. Зачем МОК до этого рекомендовал исключить наши федерации? На каком основании?»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о возможном возвращении сборной России на международные турниры под эгидой ИИХФ .

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