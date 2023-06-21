Военное обозрение

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В Крыму повреждено железнодорожное полотно и остановлено движение поездов в районе Феодосии

В Крыму повреждено железнодорожное полотно и остановлено движение поездов в районе Феодосии

В Крыму в районе Феодосии по неустановленным причинам повреждено железнодорожное полотно. В результате поломки никто не пострадал.

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