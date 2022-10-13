Газета.ру

7 789 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зайцев Виктор Зайцев Виктор
    Меня просто умиляет такая воинственность этих европридурков из Копенгагена. Такие заявы тем, кто  воевал в 1939 году ...Правительство Дан...
  • Владимир Петров
    Сидел бы уж дома старичок. Навоевался, поди.На Украине объяви...
  • ММ
    Как бы неоднозначно про него не говорили, пусть воюет за правое дело! Против нацизма!На Украине объяви...

В Венгрии начался общенациональный опрос по санкциям против России

В Венгрии начался общенациональный опрос по санкциям против России

Общенациональный опрос-анкетирование по санкциям против России начинается в Венгрии в пятницу, 14 октября - жителям страны будут разосланы анкеты из семи вопросов, касающихся отношения к уже введенным против России санкциям, сообщает РИА "Новости".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх