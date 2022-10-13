В Венгрии начался общенациональный опрос по санкциям против России

Общенациональный опрос-анкетирование по санкциям против России начинается в Венгрии в пятницу, 14 октября - жителям страны будут разосланы анкеты из семи вопросов, касающихся отношения к уже введенным против России санкциям, сообщает РИА "Новости".
Общенациональный опрос-анкетирование по санкциям против России начинается в Венгрии в пятницу, 14 октября - жителям страны будут разосланы анкеты из семи вопросов, касающихся отношения к уже введенным против России санкциям, сообщает РИА "Новости".
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