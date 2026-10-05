Третьяковская галерея открывает выставку русского искусства ХХ века в Казахстане

В Национальном музее искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева в Алматы с 9 октября 2026 года по 17 января 2027 года пройдет международный выставочный проект «Наследие эпохи.
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