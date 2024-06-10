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Мир прощается с США: Саудовская Аравия создаёт новый военный союз, Иран готовится менять ядерную доктрину

Мир прощается с США: Саудовская Аравия создаёт новый военный союз, Иран готовится менять ядерную доктрину

© Kremlin Pool/GloballookpressСегодня 20K прочитали Кажется, Арабский мир стал просыпаться. В своём выступлении перед элитой Арабского Востока наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что через 30 лет Арабский мир будет ассоциироваться с культурой, комфортом и богатой жизнью.

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