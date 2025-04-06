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Царьград

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Пономарёв: Легионеры в "Краснодаре" и "Зените" ставят игру и деньги выше

Пономарёв: Легионеры в "Краснодаре" и "Зените" ставят игру и деньги выше

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв раскритиковал легионеров "Краснодара" и "Зенита", утверждая, что они работают более усердно ради заработка, чем русские игроки.

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