Песков сообщил о подготовке трехсторонней встречи Путина, Алиева и Пашиняна

Трехсторонняя встреча Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна уже готовится, информация о дате и месте проведения саммита будет позже, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.