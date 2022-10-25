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Песков сообщил о подготовке трехсторонней встречи Путина, Алиева и Пашиняна

Песков сообщил о подготовке трехсторонней встречи Путина, Алиева и Пашиняна

Трехсторонняя встреча Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна уже готовится, информация о дате и месте проведения саммита будет позже, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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