Сердечная недостаточность возникает, когда сердце не может эффективно перекачивать кровь. При этом в организме происходят длительные изменения в работе костного мозга, где образуются клетки крови и иммунной системы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Один ген может об...
- ЕГ Храните биткоины ...
- ЦА В Финляндии подкл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым