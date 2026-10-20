Одновременно авторы инициативы предлагают повысить максимальные штрафы за применение насилия в отношении представителей власти В России предлагают ужесточить уголовную ответственность за публичные призывы к терроризму и массовым беспорядкам, а также за насилие в отношении представителей власти.
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