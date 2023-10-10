Как вести себя верующим 11 октября, в церковный праздник святого Харитона Исповедника и народный Харитонов день, запреты, традиции Алёна ЮрьеваКаждый год 11 октября православные христиане отмечают праздник святого Харитона Исповедника, епископа Иконийского.