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Россия — северная страна (если кто забыл)

Россия — северная страна (если кто забыл)

Тем недругам России на Украине и Западе, кто злорадствует по поводу проблем с отоплением в наших городах, не стоит этого делать, поскольку их инфраструктура даже близко не выдержала бы многодневных 20-30-градусных морозов.

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