Глава МЧС предупредил о способности паводковой ситуации стремительно меняться

Паводки набирают силу в России, и ситуация с ними может стремительно меняться. Об этом глава МЧС России Александр Куренков заявил 7 апреля в Орске на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
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