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В Москве 80-летняя пенсионерка избила 15-летнюю подругу своей внучки

В Москве 80-летняя пенсионерка избила 15-летнюю подругу своей внучки

В Москве пенсионерка избила 15-летнюю школьницу. Об этом 17 февраля сообщил источник «Известий».По его данным, девочка 15 февраля пришла в гости к своей подруге, где 80-летняя бабушка жестоко избила восьмиклассницу.

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