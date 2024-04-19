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39-летний мужчина изнасиловал пенсионерку в городе Пушкино

39-летний мужчина изнасиловал пенсионерку в городе Пушкино

В городе Пушкино 39-летний гражданин Таджикистана совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 71-летней пенсионерки.

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Комментарии
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НС
Наталья Середа
39-ти летний мужчина - он не мужчина! Он ЖИВОТНОЕ!
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17 час.
Галина
В тюрягу эту тварь без названия, там его научат как себя вести с женщинами, тем более в возрасте.... СУКА! А с насильниками у них особый разговор......))))))))
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16 час.
ИЖ
Ирина Жигалина
Оголодавший шакал.
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5 час.

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