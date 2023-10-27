В США рассказали о планах перебросить на Ближний Восток ещё 900 военнослужащих

В Пентагоне сообщили о решении отправить на Ближний Восток 900 военнослужащихПо словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, Соединённые Штаты Америки приняли решение перебросить на Ближний Восток еще 900 военнослужащих американской армии.
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