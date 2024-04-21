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Киф о травме Нюландера после 1:5 от «Бостона»: «Его отсутствие не влияло на то, что мы нахватали удалений и допускали выходы соперника 2 в 1»

«Торонто» начал плей-офф НХЛ с поражения от «Брюинс» в гостевом матче.  Второй бомбардир канадского клуба в регулярке Вильям Нюландер (98 очков в 82 играх, 40+58) пропустил игру из-за травмы, характер которой не разглашается.

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